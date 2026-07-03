На благоустройство скейтпарка «Яма» и строительство спортплощадки потратят 19 млн рублей

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Администрация Вологды объявила аукцион по поиску подрядчика

Благоустройство скейтпарка «Яма» и строительство новой баскетбольной площадки обойдется бюджету Вологды в 19 млн рублей. Власти города уже объявили аукцион по поиску подрядчика, сообщает портал RosTender.info . Аукцион должен завершиться 21 июля.

«В рамках благоустройства обновят покрытие в скейт парке, установят новые элементы для катания, обустроят современную баскетбольную площадку с качественным покрытием, стойками и кольцами, поставят освещение, сделают удобные подходы и дорожки, а также поставят лавочки, где смогут отдохнуть родители и зрители», - говорится в сообщении.

Все работы по благоустройству должны быть выполнены до 1 апреля 2027 года. Пространство хотят сделать точкой притяжения для молодёжи, где смогут тренироваться не только любители, но и школьные команды, а в будущем — проводить городские турниры.