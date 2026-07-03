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Эксперты оценили обогащение семьи Трампа во время президентства

Масштаб личного обогащения Дональда Трампа во время его президентского срока заставил политологов искать исторические аналогии далеко за пределами Соединенных Штатов. Если раньше американских лидеров сравнивали исключительно с их предшественниками, то теперь имя хозяина Белого дома звучит в одном ряду с фигурами совершенно иного политического толка. Аналитики отмечают, что доходы семьи Трамп вывели его в эшелон, более характерный для лидеров с авторитарным стилем управления и политических династий.

Ближайшим прообразом нынешней ситуации эксперты называют покойного премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Этот политик виртуозно совмещал управление государством с защитой собственной колоссальной медиаимперии, принимая законы, удивительным образом игравшие на руку его компаниям. Однако цифры показывают, что американский лидер превзошел итальянского миллиардера. Более того, исследователи проводят параллели с восточными династиями. В качестве примеров приводятся бывший премьер Малайзии Наджиб Разак и тайский политик Таксин Чинават, чьи семьи активно использовали близость к власти для наращивания активов.

Тот факт, что президент США стал объектом подобных сравнений, маркирует серьезный сдвиг в восприятии западных демократических институтов. Когда семейный бизнес первого лица государства получает выгоду от стран, зависящих от благосклонности американской администрации (таких как государства Ближнего Востока), граница между государственной дипломатией и частной коммерческой выгодой стирается окончательно. Страна, некогда задававшая тон в борьбе с кумовством, сегодня демонстрирует миру модель, при которой высшая политическая должность беспрепятственно конвертируется в баснословный личный капитал.