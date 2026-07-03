Президент с доходом в 2 млрд: как Дональд Трамп зарабатывает на крипторынке, находясь у власти

Источник фото: Joyce Boghosian/White House

Трамп заработал $1,4 млрд на криптовалюте за первый год президентства

Финансовые отчеты Дональда Трампа за первый год его возвращения в Белый дом вызвали эффект разорвавшейся бомбы в политических кругах. Согласно свежим данным, действующий президент США увеличил свое состояние как минимум на 2,2 миллиарда долларов. Особенное внимание привлекает структура этого дохода: около 1,4 миллиарда принесли криптовалютные проекты его семьи. Подобные цифры выглядят немыслимыми для лидера любой западной демократии, где финансовая прозрачность и дистанцирование от бизнеса считаются базовыми правилами политической гигиены.

Ситуация обнажает очевидный парадокс. Находясь в Овальном кабинете, Трамп обладает прямыми полномочиями формировать правила игры для всей индустрии цифровых активов. Он курирует назначения в регулирующие органы и влияет на законодательство, от которого напрямую зависит успешность его собственных криптопроектов. Белый дом предсказуемо отвергает любые подозрения в неэтичном поведении. Сам президент лаконично комментирует ситуацию, утверждая, что никогда не обсуждает дела с управляющими своими капиталами. Однако экспертное сообщество считает такие объяснения недостаточными.

Долгие десятилетия Соединенные Штаты выступали в роли строгого глобального арбитра, продвигая антикоррупционные нормы и требуя от чиновников других стран кристальной честности. Теперь же, когда глава сильнейшего государства мира открыто совмещает управление страной с миллиардными заработками в теневом секторе экономики, этот моральный авторитет стремительно тает. Зарубежным лидерам стало гораздо проще игнорировать призывы к прозрачности: если американский президент не ограничивает свои финансовые аппетиты, почему остальные должны следовать каким-то иным правилам?