Оригинальные велопарковки начали устанавливать у городских школ Вологды
Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова
До 1 сентября подобные парковки появятся у нескольких городских школ
Около вологодских школ начали устанавливать новые велопарковки в виде скрепок. Как считает глава города Сергей Жестянников, подобные велопарковки – это лаконично, красиво и современно.
«В апреле встречались с представителями компании «Нацпро» и обсуждали различные варианты дизайна парковок. Среди предложенных были такие – в виде школьных принадлежностей», - уточнил глава города.
Работы по обновлению парковок начал проводить «Учсервис» за счет бюджета Вологды. До 1 сентября они появятся у нескольких школ Вологды.
«Красивые и функциональные парковки – это не просто конструкции. Это забота о тех, кто выбирает велосипед, и внимание к деталям, из которых складывается облик города», - уверен Жестянников.