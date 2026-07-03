Оригинальные велопарковки начали устанавливать у городских школ Вологды

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

До 1 сентября подобные парковки появятся у нескольких городских школ

Около вологодских школ начали устанавливать новые велопарковки в виде скрепок. Как считает глава города Сергей Жестянников, подобные велопарковки – это лаконично, красиво и современно.

«В апреле встречались с представителями компании «Нацпро» и обсуждали различные варианты дизайна парковок. Среди предложенных были такие – в виде школьных принадлежностей», - уточнил глава города.

Работы по обновлению парковок начал проводить «Учсервис» за счет бюджета Вологды. До 1 сентября они появятся у нескольких школ Вологды.