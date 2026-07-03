От волшебной соли до кулачных боев: как деградировала империя 86-летнего Анатолия Кашпировского

Источник фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Чем обернулся финал карьеры знаменитого мага

Закат карьеры кумиров 90-х редко бывает красивым, но в случае с Анатолием Кашпировским он приобретает откровенно гротескные черты. Человек, годами претендовавший на звание величайшего психотерапевта и непревзойденного целителя эпохи, сегодня вынужден отбиваться от журналистов кулаками в компании своей молодой жены. Недавний скандал, когда 86-летний старец вместе с супругой Гулизар с кулаками набросились на корреспондентов прямо после очередного «лечебного сеанса», поставил окончательную и очень жирную точку в мифе о мудром, невозмутимом и непогрешимом чародее.

Кашпировский продолжает колесить по стране с методичками 30-летней давности, впаривая аудитории заряженную соль и обещая чудесные исцеления от всех недугов. Но великий манипулятор человеческими душами сам стал объектом жесткой манипуляции. Лишившись юридических прав на собственную московскую квартиру и передав все заработанные деньги под контроль ИП своей 53-летней супруги, он оказался в положении заложника. Ему просто некуда уйти и не на что жить, кроме как продолжать этот бесконечный марафон.

Потасовка с репортерами, которые всего лишь пытались задать неудобные вопросы о финансах и хитро переписанной недвижимости, стала жестом абсолютного отчаяния.