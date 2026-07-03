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Главный гипнотизер СССР попал под чужие чары: Анатолий Кашпировский виртуозно лишился квартиры в Москве

Опубликовано
Роза Александрова
корреспондент
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Источник фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Кашпировский на старости лет остался без жилья


Ирония судьбы бывает поистине беспощадной, особенно когда речь заходит о людях, привыкших контролировать чужое сознание. Главный телевизионный маг и гипнотизер всея Советского Союза Анатолий Кашпировский, собиравший когда-то целые стадионы и «исцелявший» энурез через экраны кинескопных телевизоров, сам оказался под мощнейшим, но вполне приземленным гипнозом. Как выяснили журналисты, 86-летний чародей лишился своей столичной недвижимости, переписав единственную московскую квартиру на свою третью, куда более молодую супругу. И в этой истории нет никакой мистики — только холодный женский расчет и классическая схема по отъему имущества у пожилого, потерявшего бдительность человека.

История грехопадения великого мага началась еще в 2014 году, когда уроженка Узбекистана Гулизар Чалбашова, работавшая его помощницей, технично увела 75-летнего старца из семьи. Разница в возрасте в 33 года предприимчивую даму нисколько не смутила. Однако Гулизар оказалась женщиной крайне дальновидной и не стала сразу тащить влюбленного пенсионера в ЗАГС. Вместо этого, уже через два года плотного сожительства, она каким-то невероятным образом убедила Кашпировского переоформить на нее ту самую двушку на Митинской улице площадью 56 квадратных метров. Рыночная стоимость такого жилья сегодня уверенно пробивает отметку в 20 миллионов рублей.

Венец этой юридической многоходовочки поражает своим безупречным цинизмом. Официальный брак пара заключила лишь в 2023 году, спустя семь лет после сделки с недвижимостью. С точки зрения Семейного кодекса РФ, подаренная до свадьбы квартира ни при каких обстоятельствах не является совместно нажитым имуществом. Это значит, что если пелена внезапно спадет с глаз чародея и дело дойдет до развода, Анатолий Михайлович отправится на улицу с одним лишь чемоданом, а уютная московская недвижимость на абсолютно законных основаниях останется в безраздельном владении его помощницы. Похоже, в битве экстрасенсов и ушлых женщин безоговорочно побеждают последние.

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