Череповчанин получил реальный срок за погибшего в ДТП велосипедиста

Источник фото: Отдел Госавтоинспекции Череповца

Мужчина проскочил перекресток на красный свет

В Череповце вынесен приговор 25-летнему местному жителю, который признан виновным в смертельном ДТП. Авария произошла вечером 2 ноября прошлого года на Октябрьском проспекте.

Как было установлено, молодой человек на автомобиле «Шкода Октавия» проскочил перекресток улиц Ленинградской, Любецкой и Октябрьского проспекта на красный свет и, двигаясь далее по левой полосе со скоростью в 110 км/ч, сбил 40-летнего велосипедиста, который пересекал перекресток, не спешившись с велосипеда. От полученных травм велосипедист погиб на месте ДТП.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся. В ходе следствия им частично возмещен причиненный вред в размере 200 000 рублей (по 100 000 рублей каждому из родителей погибшего)», - рассказали в пресс-службе судов области.

Суд приговорил его к 1,5 годам колонии – поселение и взыскал по 900 тысяч рублей в пользу матери и отца погибшего.