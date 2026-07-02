Учимся у зоопарка: как защитить домашних питомцев от теплового удара в +30

Кошка и миска

Правила выживания для домашних животных в сильную жару

Новости о том, как в Московском зоопарке спасают медведей с помощью замороженной рыбы и фруктов — отличный повод задуматься о комфорте наших домашних животных. Аномальная жара, накрывшая регион, бьет по собакам и кошкам гораздо сильнее, чем по людям. Питомцы не могут потеть всем телом (у них теплообмен происходит в основном через подушечки лап и дыхание), поэтому риск получить фатальный тепловой удар у них возрастает многократно.

Опыт зоологов с ледяными лакомствами вполне можно адаптировать для домашнего использования. Ветеринары советуют в сильный зной добавлять несколько кубиков льда прямо в миску с питьевой водой — это поможет жидкости дольше оставаться прохладной. Собакам можно замораживать их любимый влажный корм или кусочки разрешенных фруктов (например, арбуза без косточек или яблока) внутри специальных игрушек вроде «Конга». Это не только охладит питомца, но и займет его умственной работой в те часы, когда физическая активность на улице противопоказана.

Главное правило летнего сезона — категорический отказ от дневных прогулок. Асфальт под палящим солнцем раскаляется до состояния сковородки, гарантируя собаке глубокие ожоги подушечек лап. Выгул необходимо сместить на раннее утро или поздний вечер, когда температура падает хотя бы до комфортных значений. И, разумеется, ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять животное в запертой машине — при +30 на улице салон автомобиля превращается в смертельную духовку буквально за десять минут.