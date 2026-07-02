Климат меняется на глазах: ночная столица внезапно превратилась в тропический Сочи

Источник фото: Юлия Галунова Лето в лесу

Температура в Москве перестала опускаться ниже +20 градусов

Минувшая ночь преподнесла жителям столичного региона сюрприз, который больше характерен для черноморского побережья, чем для средней полосы. Синоптики официально зафиксировали явление, называемое метеорологами «тропической ночью». В темное время суток температура воздуха в разных районах мегаполиса колебалась в аномальном диапазоне от +15,2 до +21,1 градусов. Для города, зашитого в асфальт и бетон, такие показатели означают, что здания и дороги просто не успевают остыть до восхода солнца.

Эффект «каменного мешка» усиливает ощущение духоты. Днем инфраструктура впитывает солнечное тепло, а ночью начинает активно отдавать его обратно в атмосферу. В результате горожане, у которых нет кондиционеров, лишаются возможности нормально проветрить квартиры и восстановить силы перед новым рабочим днем. Тропические ночи — серьезное испытание для сердечно-сосудистой системы, так как организм не получает необходимой передышки от термического стресса.

При этом передышки от природы ждать не приходится. Уже в четверг москвичей ждет новый виток жары — столбики термометров снова уверенно штурмуют отметку в 30 градусов. Городским службам приходится переходить на усиленный режим работы: поливальные машины чаще выходят на дороги, чтобы охладить плавящийся асфальт и прибить пыль, а медики рекомендуют жителям пить больше воды, избегать открытого солнца в пиковые часы и внимательно следить за самочувствием своих пожилых родственников.