Рыбный пломбир и ледяные глыбы: как зоопарки спасают медведей от 30-градусного пекла

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Столичный регион накрыла мощная тепловая волна, превратившая мегаполис в раскаленную духовку.

И если горожане могут спастись от тридцатиградусного зноя в офисах с кондиционерами или в прохладе метро, то обитателям Московского зоопарка приходится искать другие способы охлаждения. На помощь животным приходят киперы, которые переводят своих подопечных на специальное летнее меню. Главным хитом сезона у косолапых стало персональное мороженое.

Рецептура этого десерта сильно отличается от привычного нам эскимо. Для бурых и белых медведей сотрудники замораживают огромные куски льда, внутри которых спрятаны куски свежей рыбы, сочные яблоки, груши и ягоды. Специалисты зоосада подчеркивают, что такая подача еды — это не просто милый цирковой трюк для развлечения столпившейся у вольеров публики. В первую очередь, это жизненно важная ветеринарная необходимость, позволяющая хищникам благополучно пережить период экстремально высоких температур.

Ледяное лакомство работает сразу в нескольких направлениях. Во-первых, оно помогает животным плавно охладить организм изнутри, сводя к минимуму риск получения теплового удара. Во-вторых, процесс добывания любимой еды из толщи льда превращается в полноценную физическую и умственную тренировку. Медведю нужно пустить в ход когти, зубы и смекалку, чтобы добраться до рыбного или фруктового центра. Такая форма «обогащения среды» поддерживает хищников в отличном тонусе и не дает им впасть в опасную температурную апатию.