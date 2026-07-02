Закрытый клуб для 20 избранных: кто получит право управлять платежной инфраструктурой России

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Центробанк пустит 20 игроков к управлению переводами и картами

Распродажа миноритарного пакета акций Национальной системы платежных карт обещает стать одной из самых интригующих сделок года. Банк России не собирается выводить бумаги НСПК на открытую биржу, где их мог бы купить любой желающий. Формируется элитный клуб из примерно двадцати новых участников, которым доверят допуск к святая святых отечественной финансовой системы. И дело здесь вовсе не в деньгах, а в архитектуре национальной безопасности.

Состав этих двадцати счастливчиков определит баланс сил на финансовом рынке. Центробанку предстоит сложнейшая задача: собрать за одним столом непримиримых конкурентов и заставить их работать на общее благо. Присутствие Россельхозбанка в этом пуле выглядит максимально логично — опорный банк агропромышленного комплекса гарантирует, что интересы регионов и сельскохозяйственного сектора не будут забыты в угоду столичным трендам. Однако кроме госбанков, свои места в капитале НСПК наверняка потребуют и крупнейшие частные игроки, обеспечивающие львиную долю транзакций через Систему быстрых платежей.

Создание такого консорциума совладельцев — это классический механизм сдержек и противовесов. Регулятор оставляет за собой рубильник и право финальной подписи, но разработку новых продуктов, стратегий защиты от мошенников и тарифов перекладывает на плечи реальных участников рынка. Для граждан эта бюрократическая перестройка пройдет незаметно: карты «Мир» продолжат работать, а переводы по номеру телефона никуда не исчезнут. Зато сама система получит мощный стимул для развития, поскольку теперь в ее успехе будут кровно заинтересованы два десятка богатейших корпораций страны, купивших свой «входной билет» в будущее российских платежей.