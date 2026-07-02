Конец абсолютной монополии: ЦБ готов поделиться контролем над картами «Мир» с частным бизнесом

Источник фото: Belkin Alexey/news.ru

Как изменится структура владения национальной платежной системой

Российский финансовый рынок стоит на пороге исторической трансформации: Национальная система платежных карт (НСПК), оператор карт «Мир» и Системы быстрых платежей, готовится к частичной приватизации. Долгие годы эта критически важная инфраструктура на принадлежала Банку России, обеспечивая бесперебойность транзакций внутри страны в условиях жестких внешних санкций. Теперь регулятор созрел для того, чтобы пустить в капитал компании коммерческих игроков, и первым о своей готовности войти в долю открыто заявил Россельхозбанк.

На полях Финансового конгресса председатель правления РСХБ Борис Листов подтвердил амбиции банка стать совладельцем платежного монополиста. Однако о полной передаче стратегического актива в частные руки речи не идет. Центробанк четко обозначил красные линии: контрольный пакет акций и право решающего голоса останутся у государства. Бизнесу предложат лишь миноритарный портфель, который планируют распределить примерно между двумя десятками крупнейших участников рынка.

Для банков покупка этой доли — не столько способ заработать на дивидендах, сколько стратегическая инвестиция во влияние. НСПК сегодня формирует кровеносную систему всей российской экономики. Тот, кто сидит в совете директоров этой компании, получает прямой доступ к формированию правил игры на рынке переводов, эквайринга и бесконтактной оплаты. Переход от жесткой государственной монополии к модели синдиката с участием ключевых банков позволит быстрее внедрять инновации и распределять колоссальные затраты на поддержание IT-инфраструктуры между всеми выгодоприобретателями.