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Ставка на триллион: секретный смартфон помог SpaceX провести крупнейшее IPO в истории

Опубликовано
Роза Александрова
корреспондент
наука и техника технологии экономика
Смартфон Илона Маска

Зачем SpaceX тратит миллиарды на искусственный интеллект


За красивыми презентациями инновационных гаджетов всегда скрываются жесткие финансовые расчеты. Прототип ИИ-смартфона от SpaceX стал идеальной наживкой для инвесторов, позволившей компании Илона Маска оправдать колоссальные убытки и выйти на рекордные оценки капитализации.

Финансовая изнанка космической корпорации выглядит не менее захватывающе, чем запуск ее многоразовых ракет. По итогам 2025 года SpaceX зафиксировала серьезный убыток в пять миллиардов долларов при огромной выручке свыше 18,5 миллиарда. Главной финансовой дырой стала именно агрессивная разработка технологий искусственного интеллекта. Однако для Илона Маска эти гигантские траты стали не провалом, а гениальной инвестицией. Чтобы успокоить рынки, в феврале он объявил о стратегическом слиянии SpaceX с разработчиком нейросетей xAI. Демонстрация инвесторам нового смартфона, который физически объединит эти технологии, сработала как мощнейший катализатор доверия.

Секретный гаджет стал осязаемым доказательством того, что миллиарды долларов не просто сгорают в лабораториях, а превращаются в революционный продукт массового потребления. Рынок поверил в эту перспективу безоговорочно: после объединения компаний их суммарная оценка улетела в космос, достигнув невероятных 1,25 триллиона долларов. А уже в июне SpaceX триумфально вышла на биржу, проведя крупнейшее IPO в истории мирового бизнеса и играючи собрав почти 86 миллиардов. Смартфон, находящийся лишь на ранней стадии прототипа, уже окупил себя многократно, виртуозно сыграв роль красивого обещания нового технологического чуда.

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