Больше чем телефон: Илон Маск хочет пересадить мир на азиатскую модель супераппов

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Секретный гаджет SpaceX объединит в себе все сервисы

Долгое время Илон Маск вынашивал идею создания единой платформы, которая стала бы универсальным ключом ко всем его технологическим продуктам. Показанный инвесторам прототип идеально ложится в эту амбициозную концепцию. Разработчики откровенно вдохновляются феноменальным успехом азиатских гигантов вроде WeChat или Alipay. В этих приложениях пользователь может сделать вообще все: перевести деньги, вызвать такси, заказать еду, оформить страховку или поиграть. Западный мир до сих пор не имеет полноценного аналога такой всеобъемлющей экосистемы, и основатель SpaceX явно намерен занять пустующую нишу.

Если пазл сложится, новый смартфон превратится в идеальный пульт управления жизнью. Владелец получит бесшовную интеграцию со спутниками Starlink для связи в любой точке планеты, прямое управление электромобилем Tesla, встроенные финансовые инструменты и постоянно обучающегося персонального ассистента на базе нейросетей. Бизнесмен выстраивает закрытую, полностью автономную цифровую империю, где пользователи смогут закрыть любые потребности без необходимости скачивать десятки сторонних программ. Это грандиозная попытка изменить сами привычки потребителей, переведя их в новую систему координат.