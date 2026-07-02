Убийца iPhone от Илона Маска: SpaceX тайно показала инвесторам собственный ИИ-смартфон

Смартфон от Маска

Что известно о секретном прототипе Маска

Илон Маск решил окончательно избавиться от диктата Apple и Google. На закрытой презентации инвесторам SpaceX впервые продемонстрировали прототип фирменного устройства, которое обещает перевернуть рынок мобильных технологий за счет глубокой интеграции искусственного интеллекта.

Слухи о том, что главный миллиардер планеты готовит собственный гаджет, ходили давно, но теперь они обрели вполне реальные очертания. На днях узкому кругу заинтересованных лиц показали прототип, который внешне напоминает привычный смартфон, но при этом может похвастаться более тонким корпусом, чем у последних моделей iPhone. Под капотом у этой новинки скрывается мощный процессор Snapdragon от Qualcomm, однако главная фишка устройства кроется вовсе не в «железе». Маск делает ставку на софт: гаджет будет работать на абсолютно новой, проприетарной операционной системе, ядром которой станет искусственный интеллект от его собственной компании xAI.

Хотя представители SpaceX пока осторожно заявляют, что проект находится на ранней стадии и финальный дизайн может измениться, намерения бизнесмена предельно ясны. Создание собственного телефона — это логичный шаг для человека, который устал платить огромные комиссии чужим магазинам приложений и подстраиваться под жесткие правила iOS и Android. Учитывая, что у Маска уже есть глобальный спутниковый интернет Starlink, продвинутый ИИ и гигантская лояльная аудитория, появление такого устройства может стать серьезной головной болью для нынешних монополистов мобильного рынка.