В вологодских колледжах увеличили набор специалистов БПЛА

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Их стало в три раза больше

В вологодских колледжах увеличили набор специалистов беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает региональное правительство, в этом году абитуриентам по этой специальности доступны 75 бюджетных мест — втрое больше, чем два года назад. Подготовку специалистов ведут Вологодский технический колледж и Великоустюгский многопрофильный колледж.

«Сегодня беспилотные технологии становятся частью экономики региона. Поэтому вместе с развитием современной учебной базы мы увеличиваем количество бюджетных мест, чтобы как можно больше молодых людей могли получить востребованную профессию и строить карьеру в высокотехнологичных отраслях», — отметила заместитель губернатора – министр образования Вологодской области Екатерина Целикова.

Рост набора стал возможен благодаря федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

В частности, на базе Кубенского филиала Вологодского технического колледжа создан Центр практической подготовки. Также в 17 школах области – в Вологде, Череповце, Великоустюгском, Кирилловском, Тотемском, Сокольском, Кадуйском и Никольском округах – открыты специализированные кружки для изучения основ проектирования, сборки и управления беспилотниками, оборудованы современные аудитории, полетные зоны, ремонтные станции и площадки для 3D-печати. К 2028 году число студентов, осваивающих специальность, планируется увеличить до 200 человек.