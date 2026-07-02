Вологодские синоптики называют сегодняшний день затишьем перед бурей

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

На Вологодскую область надвигаются активные циклоны

Вологодские синоптики называют четверг затишьем перед бурей. Уже завтра над территорией региона пройдет активный циклон, который принесет кратковременные дожди с грозами. Днем максимальная температура составит до +25 градусов.

В субботу пройдет лишь небольшой дождь благодаря тому, что регион окажется вдали от фронтальных разделов. Температура сохранится на уровне +25… +26 градусов.

«В воскресенье ожидается выход следующего активного циклона, его траектория будет проходит с юга на северо-восток. Облачный вихрь принесет умеренные, местами сильные дожди, локально возможны грозы. Из-за облачности дневной прогрев воздуха останется в пределах 20-22 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.

В понедельник влияние циклона сохранится, дожди различной интенсивности продолжатся.

По предварительным данным, в первой половине июля Вологодская область будет находиться в области пониженного давления, поэтому рассчитывать на усиление жаркой и сухой погоды не стоит.