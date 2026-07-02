Вологодские синоптики называют сегодняшний день затишьем перед бурей
Источник фото: Вологодский ЦГМС погода
На Вологодскую область надвигаются активные циклоны
Вологодские синоптики называют четверг затишьем перед бурей. Уже завтра над территорией региона пройдет активный циклон, который принесет кратковременные дожди с грозами. Днем максимальная температура составит до +25 градусов.
В субботу пройдет лишь небольшой дождь благодаря тому, что регион окажется вдали от фронтальных разделов. Температура сохранится на уровне +25… +26 градусов.
«В воскресенье ожидается выход следующего активного циклона, его траектория будет проходит с юга на северо-восток. Облачный вихрь принесет умеренные, местами сильные дожди, локально возможны грозы. Из-за облачности дневной прогрев воздуха останется в пределах 20-22 градусов», - рассказали в вологодском Гидрометцентре.
В понедельник влияние циклона сохранится, дожди различной интенсивности продолжатся.
По предварительным данным, в первой половине июля Вологодская область будет находиться в области пониженного давления, поэтому рассчитывать на усиление жаркой и сухой погоды не стоит.