В Вологде пройдет фестиваль колясок

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Праздник приурочен ко Дню семьи, любви и верности

В парке Ветеранов Вологды в предстоящие выходные пройдут традиционный фестиваль колясок и «Семейный выходной». Праздники приурочены ко Дню семьи, любви и верности.

В «Семейный выходной», который пройдет 4 июля, вологжан ждут завтрак на траве, мастер-классы по плетению, росписи и созданию семейного герба. Также для участников пройдут различные лекции. В завершение праздника планируется танцевальный марафон.

На следующий день запланирован областной фестиваль колясок, в котором примут участие 19 семей из Вологды, Вологодского, Сокольского и Грязовецкого округов.

Для лучших колясок выбраны пять номинаций: «Вперед к звездам», «Коляска из сказки», «Национальный колорит», «Спортивная коляска» и «Мир без границ».

Присоединиться к шествию участников могут все желающие с колясками.