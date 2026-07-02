Вожегодской семье 13 лет не могут предоставить жилье взамен аварийного

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Непригодной для проживания квартира была признана еще в 2013 году

Администрация Вожегодского округа 13 лет не может предоставить семье из трех человек жилье взамен аварийного. Однокомнатную квартиру местная жительница, ее дочь и маленький внук получили еще в 1999 году.

Однако уже в 2013 году квартира были признана непригодной для проживания, а в 2014 году семья была включена в список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Несмотря на это, квартиру семья не получила до сих пор и вынуждена была снимать другое жилье.

Дочь местной жительницы обратилась с иском о предоставлении жилья в прокуратуру округа.

«И.о. прокурора Вожегодского округа просил обязать администрацию в срок не позднее 6-ти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу предоставить семье жилое помещение по договору социального найма во внеочередном порядке. При этом жилье должно располагаться в границах поселка, быть благоустроенным и равнозначным по площади предыдущей квартире», - рассказали в пресс-службе судов области.

В суд, где рассматривалось исковое заявление, представить округа не явился.

В итоге суд поддержал требование прокуратуры и обязал местную администрацию предоставить жилье нуждающимся.