Новости

В Вологде на месяц ограничили движение по Огородному переулку

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
ограничения ремонт

Автомобилистам предлагают пользоваться альтернативными маршрутами


В Вологде до 31 июля ограничили движение по Огородному переулку. Ограничение действует на участке от улицы Путейской до дома №10 по Огородному переулку. Это связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети на этом отрезке дороги.

Автомобилистам можно проехал по альтернативным маршрутам – либо по улице мира, либо по Челюскинцев. Для пешеходов тротуары остаются доступными.

Для безопасности движения выставлены дополнительные дорожные знаки.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологжан приглашают поучаствовать в акватлоне
Обмен играми уходит в прошлое: отказ Sony от дисков ударит по кошелькам геймеров
Начальник регионального управления Минюста скончался на 51-м году жизни