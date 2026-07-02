В Вологде на месяц ограничили движение по Огородному переулку
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Автомобилистам предлагают пользоваться альтернативными маршрутами
В Вологде до 31 июля ограничили движение по Огородному переулку. Ограничение действует на участке от улицы Путейской до дома №10 по Огородному переулку. Это связано с проведением капитального ремонта участка тепловой сети на этом отрезке дороги.
Автомобилистам можно проехал по альтернативным маршрутам – либо по улице мира, либо по Челюскинцев. Для пешеходов тротуары остаются доступными.
Для безопасности движения выставлены дополнительные дорожные знаки.