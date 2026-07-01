Обмен играми уходит в прошлое: отказ Sony от дисков ударит по кошелькам геймеров

Источник фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency

Почему исчезновение дисков PlayStation заставит игроков платить больше

Глобальный отказ PlayStation от выпуска игр на физических носителях напрямую отразится на локальной экономике развлечений. Для жителей регионов, десятилетиями экономивших через обмен дисками, наступают времена жестких финансовых рамок и полной зависимости от цифровых распродаж.

Индустрия меняет правила игры, разрушая привычные схемы потребления. В России годами формировалась народная культура обмена консольными дисками. Небольшие профильные магазины и сотни частных объявлений позволяли местным геймерам легко обходить высокие стартовые ценники: купил свежий релиз, прошел за неделю, выгодно перепродал следующему желающему. Заявление Sony о прекращении производства болванок к началу 2028 года ставит окончательный крест на этой удобной экономике совместного потребления.

Цифровая монополия лишает пользователей возможности маневрировать бюджетом. Ритейлерам придется полностью переформатировать бизнес, переключаясь на продажу сопутствующего мерча или периферии, ведь полки с подержанными играми постепенно исчезнут. Покупателям предстоит адаптироваться к новым ценовым реалиям, где акции в виртуальных магазинах останутся единственным способом сохранить деньги. В ближайшие годы ожидается всплеск интереса к старым физическим изданиям: рачительные игроки начнут активно собирать домашние библиотеки из любимых проектов, понимая, что пластиковые коробки скоро превратятся в настоящий дефицит.