Конец вторичного рынка: решение PlayStation лишит геймеров права владеть собственными играми

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Чем грозит игрокам исчезновение дисков для PlayStation

План PlayStation остановить конвейер по производству дисков к 2028 году ставит под угрозу само понятие владения купленным контентом. Цифровая эра обеспечивает мгновенный доступ к развлечениям, но она несет в себе скрытые риски для каждого пользователя, привыкшего считать цифровую библиотеку своей собственностью.

Когда человек покупает пластиковую коробку с игрой, она становится его физическим имуществом. Ее можно одолжить другу, продать на барахолке или оставить пылиться на полке для будущих поколений. Заявление Sony об окончательном переходе в цифровой формат перечеркивает такую модель взаимодействия с приобретенным продуктом. С 2028 года геймеры будут отдавать деньги не за саму игру, а лишь за лицензию на право ее запуска. Издатель при желании сможет отозвать этот доступ в любой момент из-за проблем с авторскими правами на музыку или планового закрытия серверов.

Уничтожение вторичного рынка больнее всего ударит по аудитории, привыкшей оптимизировать бюджет на развлечения. Практика перепродажи пройденных релизов позволяла миллионам людей легально играть в самые дорогие хиты. Теперь этот вентиль перекрывают. Игровая индустрия уверенно шагает по пути стриминговых сервисов, где клиент платит за доступ к платформе, не обладая материальным подтверждением своих трат. Коллекционерам остается лишь скупать оставшиеся тиражи, пока цены на раритетные физические издания не взлетели до небес.