Эпоха пластика окончена: PlayStation навсегда убивает диски для консолей к 2028 году

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Что это значит для игровой индустрии

Корпорация Sony приняла радикальное решение, закрывающее огромную главу в истории видеоигр. С января 2028 года производство физических копий проектов для PlayStation будет полностью остановлено. Эволюция потребительских привычек окончательно взяла верх над ностальгией и коллекционированием.

Японский технологический гигант официально подтвердил отказ от выпуска оптических носителей, сославшись на органическое смещение спроса в сторону цифровых сервисов. Решение ударит по всему рынку: конвейер остановится как для эксклюзивов внутренних студий Sony, так и для проектов сторонних разработчиков. Фанатам коробочных изданий оставили минимальное утешение — уже отпечатанные тиражи старых хитов продолжат работать в штатном режиме, принудительно изымать их из оборота никто не планирует. Однако новые релизы станут исключительно виртуальными.

Переход на тотальную цифровую дистрибуцию готовился давно. Статистика последних лет упрямо показывала, что львиная доля продаж приходится на онлайн-магазины, а физические копии превратились в нишевый продукт. Отказ от сложной логистики, печати полиграфии и производства болванок позволит корпорации серьезно урезать издержки. Одновременно Sony получает абсолютный контроль над каналами продаж, исключая из финансовой цепочки розничные сети и дистрибьюторов. Для конечного потребителя это означает жизнь в закрытой экосистеме, где ценовые правила диктует один платформодержатель.