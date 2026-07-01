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Череповецкие коммунальщики направлены на помощь Белозерску

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
помощь правительство спецтехника

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

Город приводят к единому стандарту качества уборки


Череповецкая спецтехника направлена в Белозерск для наведения чистоты на улицах города. Как сообщает в соцсетях губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, стандарт качества уборки должен быть одинаково высоким независимо от размера города.

«Если это необходимо, направляем дополнительную спецтехнику туда, где она нужна больше всего. В помощь городу оперативно прибыла спецтехника из Череповца. Последовательно внедряем современные подходы к уборке во всех муниципалитетах Вологодской области», - сообщает глава региона в соцсетях.

Ранее, напомним, в Белозерске удалось решить вопрос с поставками топлива. К решению вопроса подключилась компания «Газпром нефть». Несмотря на то, что в городе нет заправок этой сети, в город доставлена партия бензина и дизельного топлива для стабилизации ситуации.

С просьбой оказания помощи Белозерску вологодский губернатор Георгий Филимонов обратился к председателю правления ПАО «Газпром нефть», президенту РФС Александру Дюкову. По итогам переговоров вопрос был решен.

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