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Вологжанин стал главным спасателем Чувашии

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
МЧС назначения

Источник фото: Соцсети главы Чувашии

В Вологодской области Владимир Закутаев был замначальника регионального управления МЧС


Вологжанин Владимир Закутаев занял должность главы ГУ МЧС по Чувашии. В Вологодской области полковник внутренней службы Закутаев был заместителем начальника регионального управления МЧС и координировал разные направления работы управления. О назначении Закутаева в Чувашию рассказал глава республики Олег Николаев.

По его словам, приоритетными направлениями на новом посту для Закутаева будут предупреждение природных пожаров, обеспечение безопасности на водных объектах и защита населения от техногенных рисков. Николаев также выразил уверенность, что Владимиру Закутаеву удастся продолжить традиции эффективного взаимодействия с различными ведомствами и органами власти.

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