Стал известен долгосрочный прогноз на июль

Синоптики заявляют о возможном дефиците осадков

Синоптики дали долгосрочный прогноз на июль. По их данным, «золотая» середина пройдёт с достоинством, умеренно и без надрыва. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Самым тёплым будет период примерно с 17-го по 25-ое июля, а начало и особенно конец месяца прогнозируются нежаркими и даже относительно прохладными.

Это будет не томительное пекло, а сухое, спокойное знойное великолепие. При этом июль прогнозируется без испарины - зной не будет влажным и душным, поскольку дефицит осадков может достигать от 20 до 40%.