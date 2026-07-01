Новости

Стал известен долгосрочный прогноз на июль

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
июль прогноз

Синоптики заявляют о возможном дефиците осадков


Синоптики дали долгосрочный прогноз на июль. По их данным, «золотая» середина пройдёт с достоинством, умеренно и без надрыва. Среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Самым тёплым будет период примерно с 17-го по 25-ое июля, а начало и особенно конец месяца прогнозируются нежаркими и даже относительно прохладными.

Это будет не томительное пекло, а сухое, спокойное знойное великолепие. При этом июль прогнозируется без испарины - зной не будет влажным и душным, поскольку дефицит осадков может достигать от 20 до 40%.

«Скорее, это тот редкий июль, когда лето на пороге своей зрелости, достигнув высшей точки, вдруг передумает палить – солнце будет светить по-стариковски – без жара, а лучи станут скорее щедрыми, чем жгучими. Макушка лета, которое не давит зноем», - заключил ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец.

Скопировать ссылку
Материалы по теме
Вологжанин стал главным спасателем Чувашии
Череповецкие коммунальщики направлены на помощь Белозерску
Под Шексной поймали условных террористов