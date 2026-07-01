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В Вологде началась приемка школ к новому учебному году

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
комиссия приемка школ

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Всего комиссии предстоит проверить 42 школы


В Вологде началась приемка городских школ к новому учебному году. Всего комиссия проверит 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования.

«В состав комиссии вошли сотрудники управления образования администрации Вологды, профсоюза работников образования, УМВД, ГИБДД и общественники. Работы идут по определенному графику - смотрим по несколько учебных заведений в день. Если есть замечания, учреждению дается время на исправление, затем комиссия придет с повторной проверкой. Сейчас основной фокус внимания на школы, а с 6 июля начинаем приемку детских садов. Проверка всех образовательных учреждений должна быть завершена в первой декаде августа», -  рассказал начальник управления образования администрации Вологды Александр Кочешков.

На данный момент проверено 21 школа. Руководителям образовательных учреждений даны рекомендации по устранению недочетов.

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