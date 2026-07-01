Синоптики обещают «проклятье выходных» к концу недели

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Погода начнет меняться

Погода в Вологодской области в ближайшие пару дней останется достаточно теплой. Четверг ожидается самым жарким на этой неделе, когда столбики термометров поднимутся до отметки в +26 градусов.

Однако уже в пятницу погода начнет меняться. Начиная с западных округов, пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха начнет понижаться. Уже в субботу обещают до +22 градусов, в воскресенье станет еще прохладней. При этом пройдут дожди.

«Так вот, 4-го и 5-го июля сработает «проклятье выходных» - будет довольно дождливо и относительно прохладно», - рассказал ведущий синоптик центра ФОБОС Евгений Тишковец.

При этом в начале следующей недели столбики термометров, по предварительным данным, продолжат понижаться, а дождливая погода в регионе сохранится.