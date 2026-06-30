Фабрика грез в московском стиле: «Москино» превратилось в стартовую площадку для новой волны режиссеров

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Кинопарк «Москино» за первые пять месяцев 2026 года окончательно закрепил за собой статус ключевого центра притяжения для российского кинематографа. Пока опытные мастера осваивают павильоны, главными героями этой площадки стали режиссеры-дебютанты.

Их амбициозные проекты, объединяющие звезд первой величины с инновационными подходами к визуальному повествованию, уже показывают впечатляющие результаты, доказывая, что будущее индустрии находится в надежных руках молодых авторов.

Один из самых обсуждаемых проектов — приключенческая семейная драма «Цирк» режиссера Олеси Кустовой, которая ранее получила признание на Каннском кинофестивале. История эквилибриста Льва Осинского потребовала от съемочной группы ювелирной работы с историческим антуражем. Для воссоздания атмосферы сороковых и послевоенных лет команда задействовала сразу девять натурных локаций, включая «Витебский вокзал», «Брестскую крепость» и декорации «Москвы времен конструктивизма». Участие в проекте Павла Прилучного, Владимира Мишукова и даже музыканта Майот подчеркивает интерес состоявшихся артистов к экспериментам молодых постановщиков.

Не менее значимым стал успех картины «Коммерсант» — дебютной работы братьев Кравчуков, основанной на романе Андрея Рубанова «Сажайте, и вырастет». Фильм, креативным продюсером которого выступил Александр Петров, сыгравший в нем главную роль вместе с рэпером Хаски, продемонстрировал отличный прокатный потенциал, собрав более 490 млн рублей. Использование площадок «Центр Москвы» и натурного объекта «Самолет Ту-154» позволило авторам создать визуально сложную и глубокую историю, ставшую эталоном того, как дебютант может сочетать авторское видение с интересом массового зрителя.