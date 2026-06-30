Умный кокпит: BMW переизобрел водительское место с помощью Neue Klasse

Источник фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency

Салон BMW Neue Klasse — это не просто место для вождения, а продуманная экосистема, которая ставит комфорт и интуитивное управление во главу угла. Светлые тона отделки, качественные материалы и продуманная эргономика формируют атмосферу спокойствия, в которой передовые технологии кажутся естественным продолжением интерьера.

Рулевое колесо, выполненное в минималистичном стиле, сохраняет фирменную эмблему в центре, но при этом интегрирует все необходимые органы управления для быстрого доступа. Эргономика кресел и дверных панелей продумана так, чтобы пассажиры чувствовали себя в комфортной капсуле, изолированной от внешнего шума. При этом широкое использование стекла и панорамных элементов в интерфейсе визуально расширяет пространство, делая салон светлым и воздушным.

Управление климатом и другими важными функциями теперь полностью перенесено на сенсорные поверхности дисплея, что позволило дизайнерам избавиться от нагромождения кнопок и переключателей, которые раньше загромождали панель. Каждая деталь интерьера, от выбора материалов до яркости подсветки, работает на создание персонализированного пространства, подстраивающегося под предпочтения владельца. BMW демонстрирует новый стандарт роскоши, где главным аксессуаром становится не дорогая отделка, а безупречно работающий интеллект автомобиля, упрощающий жизнь водителю в любой поездке.