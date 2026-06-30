Эволюция экстерьера: BMW Neue Klasse объединяет классический силуэт и прогрессивные формы

Источник фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency

Внешность модели Neue Klasse — это смелое переосмысление дизайнерской ДНК баварской марки, где узнаваемые очертания кроссовера обретают новые, более плавные и аэродинамичные контуры.

Глубокий цвет в сочетании с мощной осанкой автомобиля подчеркивает амбициозный характер этого электрического семейства, готового к сложным дорожным испытаниям.

Силуэт автомобиля выглядит динамично за счет ниспадающей линии крыши и интегрированного спойлера, которые визуально облегчают массивную конструкцию кузова. Особое внимание приковывает световая оптика: задние фонари, растянутые во всю ширину багажника, придают машине футуристичный и даже слегка агрессивный облик в темное время суток. Спереди автомобиль выделяется переосмысленными «ноздрями» радиаторной решетки, которые теперь выполняют функцию технологичных панелей, скрывающих сенсоры и датчики интеллектуальных помощников.

Колесные диски с уникальным геометрическим рисунком не только добавляют очков к стилю, но и оптимизированы для улучшения аэродинамических показателей, что крайне важно для электромобиля. Кузов, окрашенный в насыщенный зеленый цвет, красиво отражает свет, подчеркивая выверенные грани кузовных панелей. Модель X540 уверенно опирается на крупные диски, создавая впечатление устойчивости на любом дорожном покрытии. В этом облике читается попытка дизайнеров объединить традиционную солидность BMW с духом инноваций, которые становятся стандартом для всей линейки будущих моделей Neue Klasse.