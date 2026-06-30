Детектор лжи, публичные обвинения и угрозы: почему домработницам стоит опасаться работы у Виктории Бони

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Чем может обернуться работа домработницей у Виктории Бони

Виктория Боня открыла охоту на новую домработницу в Монако, требуя видеовизитки и идеальную энергетику за 1,5 тысячи евро в месяц. Однако потенциальным кандидаткам стоит внимательно изучить историю прошлых трудовых отношений звезды, прежде чем отправлять свои резюме. Работа в доме светской львицы часто заканчивается громкими скандалами и публичным унижением.

Требование записать видеопрезентацию для оценки ауры выглядит забавно лишь до тех пор, пока не вспомнишь печальный опыт предыдущих помощниц Бони. В биографии телеведущей есть несколько темных пятен, связанных с обслуживающим персоналом. Несколько лет назад она на весь мир обвинила свою сотрудницу Ларису в краже 50 тысяч евро. Звезда устроила публичную порку в прямом эфире Инстаграма, натравив на женщину многомиллионную аудиторию. Работницу заставили проходить унизительную проверку на полиграфе под градом угроз сломать ей жизнь. В итоге обвинения рассыпались, Боне пришлось извиняться, но репутация ни в чем не повинной домработницы была безвозвратно уничтожена, из-за чего она долгое время получала отказы от новых работодателей.

Подобный инцидент оказался далеко не первым. Еще в 2011 году Виктория со скандалом выгнала другую помощницу из-за пропажи 200 евро. Очевидно, что в апартаментах знаменитости царит атмосфера тотального недоверия и подозрительности. Новая вакансия с ее странными условиями и отбором по видеороликам лишь подтверждает: наниматель ищет покорного человека, готового терпеть психологическое давление и бесконечные проверки на лояльность. Требование наводить чистоту уровня премиальных отелей сопровождается риском в любой момент оказаться героиней очередного разоблачительного стрима в социальных сетях.

Работа с публичными личностями всегда несет определенные издержки, но в данном случае ставка слишком высока. За скромные для Лазурного берега 1,5 тысячи евро домработница получает помимо обязанностей по поддержанию порядка еще и статус главной подозреваемой в любой непонятной ситуации. Она автоматически становится заложницей настроения звезды, ее мнительности и любви к хайпу на пустом месте. Любой пропавший носок или забытая на столе бумажка способны спровоцировать гнев работодательницы с последующим вызовом полиции и публичным линчеванием в интернете. Кандидаткам стоит трижды подумать, готовы ли они рисковать собственными нервами ради подобного опыта.