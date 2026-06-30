Домработница за 1500 евро: почему роскошная вакансия Виктории Бони в Монако похожа на изощренную ловушку

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стоит ли работать прислугой у Виктории Бони в Монако

1,5 тысячи евро за четыре рабочих дня в неделю — на первый взгляд, предложение Виктории Бони звучит как билет в красивую жизнь на Лазурном берегу. Однако если отбросить магию цифр, переведенных в рубли, и посмотреть на экономические реалии княжества Монако, вырисовывается совершенно иная картина.

Телеведущая готова расстаться со 135 тысячами рублей ежемесячно ради идеальной чистоты в своих апартаментах. Сумма кажется внушительной для российской провинции, но для княжества Монако это сущие копейки. Стоит вспомнить недавние жалобы самой Виктории на местную коммуналку: одни лишь счета за электричество обходятся ей в пятьсот евро ежемесячно. Учитывая стоимость базовых продуктов, проезда и аренды даже самого скромного жилья на юге Франции, предложенная зарплата ставит потенциальную сотрудницу на грань выживания. Снять отдельную квартиру в самом Монако на эти деньги физически невозможно, поэтому работнице придется ежедневно добираться из соседних французских городков вроде Босолея, тратя драгоценное время и средства на дорогу.

За эти скромные по европейским меркам деньги Боня требует полной отдачи и идеального результата. Кандидаткам придется доказывать свою профпригодность через съемку видеовизиток, демонстрируя свою энергетику и готовность заправлять постель по строгим гостиничным стандартам. Вакансия прямо указывает на то, что домашний персонал рассматривается как некий расходный материал, который должен безмолвно порхать по дому, убирать каждую пылинку и мгновенно прятать вещи, случайно оставленные хозяйкой на столе. Любая оплошность грозит немедленным увольнением.

Такой финансовый дисбаланс между заявленными требованиями и предлагаемой оплатой демонстрирует истинное отношение некоторых селебрити к обслуживающему персоналу. Они желают получать сервис уровня люксовых отелей, оплачивая его по ставкам самого бюджетного сегмента. Соискательнице придется балансировать между желанием угодить требовательной звезде и попытками свести концы с концами в одном из самых дорогих мест планеты. Вероятнее всего, эта должность подойдет лишь тем, кто отчаянно нуждается в любой европейской подработке, закрывая глаза на явное несоответствие зарплаты и реальных трудозатрат.