Кровать как в отеле и энергетика на камеру: Виктория Боня устроила видеокастинг для прислуги

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Виктория Боня ищет домработницу в Монако по видеовизиткам

Бывшая звезда телеэкранов открыла вакансию помощницы по хозяйству в своих апартаментах в Монако. Требования оказались настолько специфичными, что больше напоминают отбор участниц в реалити-шоу, чем поиск специалиста по клинингу. Главным критерием отбора стала не рекомендация с прошлого места работы, а видеопрезентация, передающая личную энергетику кандидатки.

Рассказывать о пятновыводителях и навыках глажки шелка соискательницам придется прямо на камеру. Виктория Боня объявила, что готова платить полторы тысячи евро в месяц, или около ста тридцати пяти тысяч рублей, за поддержание идеального порядка в ее европейском жилище. Занятость составит четыре дня в неделю, однако уровень ожиданий от будущей сотрудницы зашкаливает. Светская львица категорически не приемлет брошенных на столе вещей или пыли по углам. Главный фетиш работодательницы — заправленная кровать, которая должна выглядеть в точности как в лучших пятизвездочных отелях мира.

Сам подход к найму домашнего персонала через видеовизитки вызывает массу вопросов у специалистов по подбору кадров. Оценивать профессиональные навыки уборки через призму личной энергетики — подход сугубо эзотерический, свойственный нынешнему амплуа Виктории. Очевидно, что ей нужна помощница, готовая слиться с ритмом жизни знаменитости и беспрекословно следовать любым прихотям. Требование записать ролик о себе работает как отличный психологический фильтр. Он сразу отсеивает уверенных в себе профессионалов, которые привыкли доказывать свою квалификацию делом, а не красивыми речами на фронтальную камеру смартфона. Ожидается, что на призыв откликнутся в основном преданные фанатки, для которых работа на кумира затмит любые бытовые трудности.

Помимо перфекционизма в уборке, идеальная кандидатка должна обладать навыками профессионального организатора пространства и безупречным вкусом в сортировке гардероба. Учитывая объем вещей и уровень запросов телеведущей, четыре рабочих дня рискуют превратиться в бесконечный марафон по наведению лоска. Вознаграждение в 1,5 тысячи евро выглядит привлекательно лишь в переводе на рубли. Для Лазурного берега это откровенно скромная сумма, особенно с учетом тех высоких стандартов, которые Боня предъявляет к потенциальной прислуге. Женщине предстоит полностью раствориться в жизни нанимательницы, предугадывая каждое ее желание и обеспечивая сервис премиального уровня за вполне рядовую зарплату.