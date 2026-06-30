Молчание старой гвардии: какие политические смыслы скрывались за траурной церемонией

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Состав прибывших на улицу Тимошенко сформировал исчерпывающий срез высшего эшелона власти.

От глав силовых ведомств, таких как Александр Бастрыкин и Владимир Колокольцев, до руководителей обеих палат парламента и ключевых фигур аппарата президента — все они пришли отдать дань уважения человеку, который долгое время оставался одним из системных столпов действующего политического порядка. Брошенная руководителем фракции правящей партии Владимиром Васильевым фраза «Держимся» прозвучала как негласный девиз для собравшихся, обнажив внутреннее напряжение системы перед лицом естественной смены эпох.

Символизм церемонии прослеживался в каждой детали. Выбор Троекуровского кладбища вместо более статусных некрополей был продиктован сугубо личным мотивом — желанием покоиться рядом с трагически погибшим старшим сыном. Запоздалый приезд главы СВР Сергея Нарышкина в больницу и визит руководителя Сбербанка Германа Грефа прямо на кладбище демонстрируют, что для элиты эта встреча являлась внутренним долгом, ради которого сдвигались плотные рабочие графики. Финальный аккорд с оставленным у стены массивным венком от Конституционного суда приобрел почти философское звучание. Политики расходились с ясным пониманием слов Дмитрия Козака о том, что успешность дел теперь измеряется исключительно формулировкой «Пока живы», напоминая высшим чиновникам о естественном пределе любых земных полномочий.