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Неформальные итоги карьеры Сергея Иванова

Кулуарные разговоры на крыльце траурного зала высветили совершенно иной, неформальный портрет ушедшего политика. За строгим фасадом секретаря Совета безопасности скрывался человек с глубокими личными увлечениями и нетривиальными подходами к управлению. Показательной стала история, рассказанная помощником президента Андреем Фурсенко. Будучи первым вице-премьером, усопший поручил профильному министру выстроить работу так, чтобы ученые перестали обращаться к нему напрямую. Этот эпизод блестяще иллюстрирует его управленческую философию: максимальное делегирование полномочий с требованием полного решения проблем на уровне профильных ведомств.

Спортивная страница биографии оказалась равнозначной политической. Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков назвал его главным двигателем отечественного баскетбола, выполнявшим функции от кризис-менеджера до негласного тренера. Признание вратаря Игоря Акинфеева, назвавшего государственного деятеля «родным отцом» для клуба ЦСКА, разбивает привычный стереотип о сухих чиновниках. Огромный венок от баскетбольной команды «Химки» органично смотрелся среди официальных правительственных букетов. Политики, включая Дмитрия Козака, признавались, что могли обсуждать с ним абсолютно любые темы в обход строгой служебной повестки. В этих коротких воспоминаниях на ступеньках больницы скрывается важное понимание: эффективность государственного аппарата часто держится именно на глубоко личных связях его участников.