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Как политическая элита проводила Сергея Иванова в ЦКБ

Утро 30 июня продемонстрировало парадоксальную картину прощания с человеком, долгие годы определявшим контуры российской государственности. Улица Тимошенко оказалась полностью перекрытой, создав сюрреалистичный контраст между беззаботными выпускницами медицинского колледжа и прибывающими кортежами высшего руководства страны. Статус фигуры уровня бывшего министра обороны и главы президентской администрации предполагал бы масштабные государственные проводы, сопоставимые с многодневными церемониями Евгения Примакова или Виктора Черномырдина. Однако реальность оказалась совершенно иной.

Отсутствие гражданской панихиды, долгих речей и массовости стало осознанным выбором семьи и отражением характера самого усопшего. Долгие годы работы в силовом блоке и на высших аппаратных должностях сформировали специфический профиль руководителя, предпочитавшего действовать вне публичного поля. Как метко заметили в толпе провожающих, этот человек умел работать «под легендой». Владимир Путин, прибывший одним из первых, ограничился кратким разговором с родными и минутами молчания у гроба. Быстрая, лишенная показного пафоса церемония в Центральной клинической больнице подчеркнула уход эпохи аппаратных архитекторов, чье реальное влияние всегда обратно пропорционально их медийной активности. Сразу после официальной части политики быстро разошлись, оставив после себя горы цветов и осознание необратимости времени.