В Вологде полностью обновили фасад «Луча»

Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова луч

Фасад приведен в порядок за счет средств собственников

В Вологде за счет средств собственников полностью приведен в порядок фасад бывшего завода «Луч». Как напомнил глава города Сергей Жестянников, бывший завод не одно десятилетие находился в заброшенном виде. В настоящее время все пять пролетов приведены в порядок, также смонтирован навесной фасад, а реклама демонтирована.

«Работы стартовали в октябре прошлого года и возобновились 1 апреля этого. Задержка была связана с поставкой специальной хладостойкой краски на полимерной основе, которую изготавливали на заказ в Ярославле», - рассказал Сергей Жестянников.

Фасад выполнен в едином дизайн-коде с ключевыми цветами благородным белым, красным и серым.