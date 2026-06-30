В Череповце вручили «Золотую звезду» родным погибшего на СВО офицера

Источник фото: Страница Георгия Филимонова в соцсетях

Церемония вручения прошла во Дворце металлургов

В Череповце сегодня вручили «Золотую звезду» родителям погибшего на СВО гвардии капитана Игоря Макова. Торжественная церемония прошла во Дворце металлургов. «Золотую звезду» передали отцу погибшего героя – Николаю Александровичу Макову губернатор региона Георгий Филимонов и заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Рустам Миннекаев.

Как рассказал на своей странице в соцсетях Георгий Филимонов, высшей награды Игорь Маков удостоен посмертно за исключительное мужество, отвагу и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

«В ноябре 2025 года штурмовая группа под его командованием захватила укреплённый опорный пункт противника в Запорожской области и удерживала стратегически важный объект, после чего попала в засаду. В боестолкновении 23 ноября Игорь Николаевич получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб, до конца оставаясь верным военной присяге и воинскому долгу», - уточнил глава региона.

Церемония прошла с участием знамённой группы и оркестра Череповецкого военного института, который окончил Игорь Маков.

Георгий Филимонов выразил соболезнования родным и близким, сослуживцам и соратникам погибшего череповчанина.