Источник фото: Пресс-служба правительства Вологодской области

За звание лучшего боролись семь представителей общепита

В Вологодской области назвали лучшего повара. В регионе подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Повар».

Как сообщает пресс-служба правительства области, за звание лучшего повара боролись семь специалистов общепита. В конкурсной программе были как теоретическая, так и практическая части.

В частности, в практической части специалистам за три часа нужно было приготовить холодную рыбную закуску, горячее мясное блюдо и десерт.

В результате лучшим поваром была признана преподаватель БОПУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» Наталья Шохирева, второе место досталось шеф-повару череповецкого ресторана «Либерия» Надежде Чичериной, третье место у Александра Вахрушева – повара-технолога ООО «ВЕКТОР», кулинарная студия «Вилка».

«Здесь собрались люди, которые живут в этой профессии, любят свое дело и надеются принести только лучшее для жителей Вологодской области. Мы надеемся, что наши повара, которые участвуют в этом конкурсе, также добьются победы в федеральном этапе», - рассказала заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Вологодской области Елена Антонова.

Добавим, что победитель всероссийского этапа получит денежную премию в размере 1 млн рублей.