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Минфин оценил бюджетный эффект Вологодской области в 9,4 млрд рублей

Опубликовано
Александр Черняткин
корреспондент
бюджет правительство

Источник фото: Игорь Аксеновский, ИА «Вологда регион»

По мобилизации доходов бюджета Вологодчина попала в ТОП-10 регионов


Министерство финансов РФ оценило сумму бюджетного эффекта Вологодской области в 9,4 млрд рублей. По мобилизации доходов бюджета Вологодчина попала в ТОП-10 российских регионов. За основу рейтинга взят показатель соотношения бюджетного эффекта от работы по мобилизации доходов к принятому бюджету.

«Вологодская область вошла в десятку лучших регионов России по мобилизации доходов бюджета. В нашем регионе в этом году показатель составил 7% от собственных доходов, то есть каждый 15-й бюджетный рубль поступает в казну благодаря дополнительным мерам по привлечению доходов. В абсолютном выражении сумма бюджетного эффекта оценивается в 9,4 млрд рублей, из которых 1,3 млрд рублей приходится на бюджеты муниципалитетов», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Для сравнения: в Московской области сумма бюджетного эффекта по мобилизации доходов на 1,5 млрд рублей больше, чем в Вологодской области. При этом объем самого бюджета составляет 1,6 трлн рублей, что выше бюджета Вологодчины в 12 раз.

«Для мобилизации доходов мы провели работу с налоговой задолженностью, мероприятия по «обелению» экономики, по регистрации незарегистрированной недвижимости, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. В том числе благодаря этой работе нам удалось сформировать сбалансированный бюджет и сохранить все социальные обязательства несмотря на резкое падение собственных доходов», – уточнил Георгий Филимонов.

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