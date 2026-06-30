В колонии Сокола займутся благоустройством Вологды

Источник фото: УФСИН по Вологодской области

Заключенные будут производить современные остановочные павильоны и малые архитектурные формы

В колонии №4, расположенной в Соколе, заключенные начнут производить для Вологды современные остановочные павильоны, а также урны, скамейки и уличные вазоны. Как сообщает региональное управление ФСИН, вопрос был рассмотрен на встрече заместителя начальника колонии Сергея Цыпышева и руководителя муниципального казённого учреждения Вологды «Управление капитального строительства и ремонта» Алексея Гостинцева.

Как было отмечено в ходе переговоров, заключенные могут внести существенный вклад в благоустройство областного центра.

Новое производство позволит создать рабочие места в колонии и поможет сформировать у заключенных трудовые навыки. Также это поможет осужденным выплачивать деньги по судебным искам.

В настоящее время вологодские исправительные колонии уже производят текстиль, спецодежду, светодиодные лампы и светильники, садово-парковую мебель и оборудование, постельное бельё, продукты питания, в том числе квашеную капусту, котлеты и печенье, которые поставляются на предприятия социальной сферы.