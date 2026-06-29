Георгий Филимонов вышел «в народ» в День города

день города

Глава региона пообщался с вологжанами перед выступлением Ирины Дубцовой

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов пообщался с вологжанами в День города. Глава региона вышел «в народ» перед выступлением популярной певицы Ирины Дубцовой, которая завершала концерт на Кремлевской площади.

Георгий Филимонов спустился к зрителям, где его сразу окружила плотная толпа земляков. Губернатор делал многочисленные селфи с детьми, подростками и взрослыми, пожимал руки, обнимался и внимательно выслушивал собеседников.

Одной из самых трогательных стала история семьи из Череповца. Личный спортивный опыт главы региона вдохновил земляков, благодаря чему их сын стал новым воспитанником Центра боевых искусств.

Во время душевного разговора девушка напутствовала губернатора: «Никого не слушайте, идите вперёд!». Георгий Филимонов ответил ей: «Идём вперёд с вашей поддержкой».

В своем официальном канале в МАХ губернатор поделился впечатлениями:

«Встретил много знакомых лиц. Каждому, кто подошёл, уделил внимание. Благодарю за отзывы, доброту и честность! Радостно, что результаты нашего труда ощутимы».

Глава региона подчеркнул, что команда правительства продолжит работать для людей, делая города и сёла области комфортными для жизни.