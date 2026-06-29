В Вологде начали демонтировать «зуб» на площади Революции

Источник фото: Пресс-служба администрации Вологды

Перенос будет произведен в несколько этапов

В Вологде начали демонтировать памятник участникам Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны, больше известный в народе, как «зуб». Работы по демонтажу пройдут в несколько этапов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, монумент был установлен на площади Революции в 1977 году вместо фонтана, находившегося на площади 18 лет. В рамках проводимого капитального ремонта принято решение вернуть площади изначальный облик.

Сам монумент будет перемещен в парк 50-летия Октября в микрорайон Лукьяново.

«Под перемещением объекта культурного наследия фактически понимается его перенос и его размещение в другом месте. При этом данный памятник сохраняет свой статус объекта культурного наследия. Сохраняется его внешний облик, архитектурные особенности, декор, габариты, то есть всё то, что является ценностью конкретного объекта культурного наследия. Решение о перемещении объекта от министерства культуры РФ получено, также планируется проведение работ по его сохранению, таких как расчистка от поздних красочных наслоений, устранение трещин, реставрация плитки и другие работы», – рассказал начальник главного управления охраны объектов культурного наследия Вологодской области Алексей Кирьянов.

Сначала памятник демонтируют, затем он будет помещён на временное хранение в помещения, соответствующие определённым требованиям для его сохранения. На третьем этапе монумент будет установлен на новой локации.

«Весь процесс согласован с министерством культуры РФ. Речь идет не о демонтаже, а о полном цикле мероприятий – демонтаж, восстановление и установка памятника на новом месте. Все это отражено в контракте, который мы заключили со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию. Основную ценность монумента представляют барельефы, которые будут бережно отреставрированы. Памятник будет перенесен в парк 50-летия Октября в мкр Лукьяново, который тоже будет благоустроен», – рассказал глава Вологды Сергей Жестянников.

На освободившейся площадке на площади Революции появится новый объект – фонтан, проектирование и строительство которого профинансированы Сбербанком.