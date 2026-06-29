Вологжанин получил 3 года колонии за мошенничество на 50 млн рублей

Источник фото: Пресс-служба судов Вологодской области приговор

Мужчина оформлял кредитные договоры на третьих лиц

В Вологде вынесен приговор 40-летнему местному жителю, который обвинялся в мошенничестве на 50 млн рублей.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, мужчина «в период с 2019 года по 2021 год путем оформления кредитных договоров на третьих лиц, неосведомленных о его преступных намерениях, изготовил и представил в банк не соответствующую действительности информацию о трудоустройстве и доходе указанных 22 лиц. В результате мужчина завладел денежными средствами банка на сумму более 50 млн рублей».

В отношении вологжанина было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупных размерах. Суд признал его виновным по этой статье и отправил в колонию общего режима на 3 года. Также обвиняемый оштрафован на 300 тысяч рублей. Мужчина взят под стражу в зале суда.