В Вологде пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО

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Концерт будет приурочен ко Дню ветеранов боевых действий

В Осановской роще Вологды 1 июля пройдет благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО. Концерт будет приурочен ко Дню ветеранов боевых действий и направлен на поддержку бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции.

Для вологжан подготовлена большая программа, включающая выступления городских творческих коллективов, прием гуманитарной помощи Добро.Центром Вологды, благотворительную ярмарку, беспроигрышную лотерею от партнеров и работу интерактивных площадок.

Вологжане смогут поучаствовать в акции «Письмо солдату» от движения «Волонтеры Победы», творческих мастер-классах от АРТ-мастерской центра «Забота», участников социально значимого проекта «Журавли» и волонтерского отряда «ДоброЛоста». Также будут работать площадки Вологодского объединения поисковиков и «Волонтерской роты Боевого братства».