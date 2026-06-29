Череповецкий студент стал третьим в финале Всероссийского конкурса «Стартап как диплом»

Источник фото: Соцсети Георгия Филимонова

На конкурсе студенты демонстрировали уровень подготовки к профессиональной деятельности

Студент Череповецкого государственного университета Дмитрий Казаков стал третьим в финале Всероссийского конкурса «Стартап как диплом».

во время конкурса студенты представляли реальные бизнес-проекты, демонстрирующие уровень подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности.

«Третье место в финале Всероссийского конкурса «Стартап как диплом» занял студент Череповецкого государственного университета Дмитрий Казаков. Высокую экспертную оценку получила его разработка для сельхозпредприятий. Это признание, что наш вуз готовит инженеров, чьи технологические продукты отвечают реальным потребностям и запросам промышленности», – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

На Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом» вологжанин представил проект «КоРоП». Молодой человек придумал автономного робота-толкателя корма и вместе с предприятием-партнером Череповецкого государственного университета выпустили промышленный образец. Разработка готова к тиражированию, и уже есть фермы, готовые ее приобрести, сообщает пресс-служба главы региона.