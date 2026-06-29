Циклон принесет дожди в Вологодскую область

Источник фото: Вологодский ЦГМС погода

Температура будет превышать норму на несколько градусов

Завершение первого летнего месяца в Вологодской области пройдет с незначительным превышением температурного фона.

В ночь на вторник на основной территории региона осадков не ожидается, температура воздуха составит от 7 градусов на востоке до +13 на западе. Днем западная половина области будет находиться в зоне холодного атмосферного фронта, прохождение которого будет сопровождаться грозами и ливнями. Температура прогнозируется от +24 до +26 градусов.

В ночь на среду в центральной части области пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы от +8 градусов на юго-востоке до +13 на западе, днем +23… +26 градусов.

В четверг обойдется без существенных осадков. Днем до +26 градусов.