Вологжане смогут измерить силу своего кулака
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Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова
Аттракционы появятся в Детском парке, парке Ветеранов, в Евковке, в Осановской роще и в Ковыринском саду.
Вологжане смогут измерить силу своего кулака на специальных силомерах «Вологодский кулак». Как рассказал в своих соцсетях глава города Сергей Жестянников, в ближайшее время такие аттракционы появятся в Детском парке, парке Ветеранов, в Евковке, в Осановской роще и в Ковыринском саду.
«Это отличный способ проверить свою силу и скорость реакции, а также посоревноваться с друзьями и близкими. Аппараты оформлены в соответствии с вологодским дизайн-кодом. Ударопрочный и влагозащищённый корпус позволяет использовать их круглый год на открытом воздухе» - пояснил глава города.