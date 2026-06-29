Источник фото: Соцсети Сергея Жестянникова

Аттракционы появятся в Детском парке, парке Ветеранов, в Евковке, в Осановской роще и в Ковыринском саду.

Вологжане смогут измерить силу своего кулака на специальных силомерах «Вологодский кулак». Как рассказал в своих соцсетях глава города Сергей Жестянников, в ближайшее время такие аттракционы появятся в Детском парке, парке Ветеранов, в Евковке, в Осановской роще и в Ковыринском саду.