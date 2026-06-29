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Списки кандидатов утвердили на съезде партии

Георгий Филимонов возглавил список «Единой России» на выборах в Госдуму от Вологодской и Новгородской областей. Списки кандидатов на выборы в Госдуму утвердили накануне на первом этапе XXIII съезда «Единой России».

«Возглавил региональную группу «Единой России» по Вологодской и Новгородской областям. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Такая расстановка сил в региональной группе по избирательному округу – это оценка работы всей команды областного Правительства и признание федеральным руководством партии достигнутых Вологодской областью результатов», – сказал Георгий Филимонов.

Помимо вологодского губернатора, в региональную группу № 40 также вошли губернатор Новгородской области Александр Дронов, член Общественной палаты РФ и основатель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина, депутат Новгородской областной Думы Олег Стрыгин и депутат Законодательного собрания Вологодской области Любовь Царева.